Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он отметил, что поставщиков ресурсов редко выбирают по симпатиям к политической системе. Об этом пишет Augsburger Allgemeine.

К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков на основе их симпатии к политической системе, то же самое и с нефтью, — сказал политик.

Он подчеркнул, что независимость страны характеризуется не разрывом связей, а большим количеством партнёров. Тем не менее, Берлин привержен своим стандартам. ФРГ продолжит поддерживать санкционную политику ЕС по отношению к России, однако выступает за запуск газопровода, так как он поможет государству перейти к «климатической нейтральности».

Ранее председатели комитетов бундестага ФРГ по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр сообщили, что запуск газопровода «Северный поток — 2» мог бы помочь ситуации на европейском энергетическом рынке.