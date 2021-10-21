В бундестаге высказались за скорый запуск «Северного потока — 2»

Запуск газопровода «Северный поток — 2» мог бы помочь ситуации на европейском энергетическом рынке. Такое мнение в беседе с агентством dpa высказали председатели комитетов бундестага ФРГ по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.

Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», — подчеркнули депутаты.

Цены на газ в Европе резко подскочили в последние месяцы. На развитии ситуации сказался в том числе низкий уровень заполненности хранилищ на континенте. Когда 13 октября Европа начала активно отбирать газ из своих ПХГ, они были заполнены на 78%, что ниже показателя последних пяти лет на 14%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2» завершится в середине декабря, заявил президент РФ Владимир Путин. Поставки по первой нитке, которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после разрешения регулятора Германии, пояснил президент. Путин подтвердил, что Россия может поставить дополнительные объёмы газа на европейский рынок.