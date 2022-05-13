Росгвардейцы сбили украинскую «Фурию» в Харьковской области Росгвардейцы сбили украинский беспилотник «Фурия» в Харьковской области

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Спецназовцы Росгвардии во время разведки в лесном массиве в Харьковской области сбили беспилотник А1-СМ «Фурия», который стоит на вооружении украинских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Видеозаписи, которые успел сделать дрон, переданы в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.

При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве в непосредственной близости от позиций войск росгвардейцы сбили беспилотный летательный аппарат типа А1-СМ «Фурия», — говорится в сообщении.

В Росгвардии отметили, что «Фурия» может использоваться в любое время суток для воздушной разведки. С её помощью можно определить координаты целей и скорректировать артиллерийский огонь. Оперативный радиус действия беспилотного комплекса — около 50 км, он может подниматься на высоту до 2,5 тысячи метров и беспрерывно работать в течение трёх часов.

Накануне российские военные сбили шесть украинских беспилотников — над островом Змеиный, а также в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка и Донецк. Всего с начала военной спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 827 беспилотников.

Также российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА в приграничной зоне Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, не пострадали ни местные жители, ни инфраструктура.