Росатом не допустят до участия в тендере на достройку АЭС в Чехии

https://static.news.ru/photo/3473394e-a0de-11eb-b589-96000091f725_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Российскую госкорпорацию «Росатом» в ближайшее время исключат из числа претендентов на участие в тендере на строительство очередного энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек.

В течение нескольких дней [Росатом] будет исключен [из числа компаний-кандидатов, выбранных для] возможности участия в тендере, — сказал чиновник изданию Pravo.

Он пояснил, что российская корпорация не сможет участвовать в тендере и как субподрядчик. Министр подчеркнул, что ни одна из приглашённых властями Чехии к тендеру компаний не станет задействовать субподрядчика от Росатома.

За отстранение корпорации РФ от тендера высказался глава чешского правительства Андрей Бабиш. Основанием для этого послужила якобы причастность российских спецслужб к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Чехия выслала 18 российских дипломатов по этой же причине. МИД РФ выразил решительный протест Праге. В ведомстве отметили, что дипломаты выдворяются под надуманными предлогами. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.