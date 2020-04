Родные Хокинга передали британской больнице его личный аппарат ИВЛ

Дочь Хокинга Люси отметила, что в этом госпитале теоретику оказывали блестящую медицинскую помощь. Теперь купленный в 2013 году аппарат ИВЛ, который помогал британцу до его смерти в марте 2018 года, будут использовать для терапии пациентов, пострадавших от коронавируса, передаёт The Telegraph.

Professor Stephen Hawking's family has donated his ventilator to Royal Papworth Hospital as we care for increasing numbers of #COVID19 patients https://t.co/6LUNREUEpg #ThankYouNHS