Родные Хокинга передали британской больнице его личный аппарат ИВЛ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит финансовую помощь от Еврокомиссии в размере €1,2 млрд. По словам Зеленского, ЕК уже формально объявила об этом решении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис президента Украины. В президентской администрации отмечают, что выделенные средства пойдут на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и на обеспечение макроэкономической стабильности Украины....