Родные Хокинга передали британской больнице его личный аппарат ИВЛ

Семья известного британского астрофизика Стивена Хокинга передала расположенной в Кембридже больнице Royal Papworth Hospital аппарат искусственной вентиляции лёгких, которым пользовался сам учёный.
Дочь Хокинга Люси отметила, что в этом госпитале теоретику оказывали блестящую медицинскую помощь. Теперь купленный в 2013 году аппарат ИВЛ, который помогал британцу до его смерти в марте 2018 года, будут использовать для терапии пациентов, пострадавших от коронавируса, передаёт The Telegraph.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что страна достигла пика заболеваемости коронавирусом. После заражения COVID-19 скончались 69 сотрудников Национальной службы здравоохранения. Эксперты посоветовали кабмину страны обязать население носить маски, писал NEWS.ru.