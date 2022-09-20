Врачам в Одессе выдали таблетки от радиации из-за обстрелов ЗАЭС РИА Новости: врачам в Одессе выдали таблетки от радиации из-за обстрелов ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вывеска на здании Запорожской атомной электростанции. Запорожская АЭС расположена рядом с Энергодаром

Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали российским военным, что врачам из Одессы в середине сентября выдали таблетки от радиации — йодид калия — на фоне частых обстрелов Запорожской АЭС, передает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовиков. По его словам, препарат раздали не только медикам в военных госпиталях, но и в гражданских больницах и поликлиниках с целью его применения в случае радиационного заражения местности.

По информации, полученной от наших источников в ВСУ, в Одессе врачам выдали таблетки от радиации — калия йодид 125 мг. Выдали, по их данным, в конце прошлой недели, с инструкцией применять, если будет радиационное или химическое поражение местности, — заявил источник.

Йодид калия способен нейтрализовать действие радиоактивных продуктов распада ядерного топлива, которые копятся в щитовидной железе и становятся причиной злокачественных образований.

Ранее Евросоюз решил создать запас медикаментов и защитных средств на случай защиты от химических, ядерных и биологических инцидентов. Отмечалось, что в перечень защитной экипировки войдет оборудование для обеззараживания, а также перчатки, маски и другие предметы для химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.