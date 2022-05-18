РИА: Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы, несмотря на то, что стране грозит дефицит зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего сотрудника порта.

По словам собеседника, экспортировать большую часть объёмов зерна морским путём мешает ограниченная работа порта. Пшеницу под давлением Евросоюза везут через Рени и Измаил, откуда она уходит дальше по Дунаю.

Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тысяч. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту, — поясняет бывший работник порта.

Ситуацией не замедлили воспользоваться собственники грузов, а также криминальные элементы, которые разворовали часть грузов и стали торговать ими в личных интересах.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США совместно с европейскими партнёрами прорабатывают маршруты для вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Целью являются их поставки на мировые рынки.