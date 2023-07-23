РИА Новости: ВСУ начали применять термобарические мины в зоне СВО

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Global Look Press

Вооруженные силы Украины начали применять мины с термобарическими боеприпасами в зоне специальной военной операции, рассказал сапер с позывным Рахматулла в интервью РИА Новости. По его словам, мины реагируют на движения и управляются с помощью дронов.

Они дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется, — рассказал военный.

На тыльной части боеприпаса установлены датчики, реагирующие на движение техники или человека. При приближении к мине она направленно срабатывает и приводит к уничтожению цели, пояснил Рахматулла. Однако, по его словам, российские военные уже научились противодействовать таким видам снарядов.

Для производства взрывного устройства применяются термобарические боеприпасы советского гранатомета РПГ-7. Их принцип действия состоит в распылении горючего вещества и подрыве появившегося газового облака.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали населенный пункт Журавлевка 35 раз. Удары наносились с помощью 21 артиллерийского снаряда и трех кассетных боеприпасов из реактивной системы залпового огня.