РИА Новости: украинская медслужба тайно изымает органы из тел бойцов ВСУ

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Херсоне украинская медслужба тайно изымает органы из тел бойцов ВСУ для последующей трансплантации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, в подконтрольном Киеву военном госпитале проводят соответствующие хирургические операции. Он уточнил, что информацию об изъятии органов скрывают от родственников погибших.

В ходе общения со своей связью из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники «Медицины катастроф», контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих с целью изъятия необходимых внутренних органов, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по окончании хирургических манипуляций тела украинских бойцов сжигают в крематории. Родственники погибших получают справки о пропаже без вести, уточнил собеседник агентства.

В декабре 2022 года полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в район Артемовска под видом так называемой ЧВК «Моцарт» прибыли «черные трансплантологи», которые занимаются изъятием органов убитых или смертельно раненных военных ВСУ. По его словам, те же люди приезжали восемь лет назад, когда в Донбассе шли ожесточенные бои.