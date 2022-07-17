РИА Новости: над Луганском сработала ПВО РИА Новости: над Луганском системы ПВО выпустили шесть ракет

Фото: mil.ru

Системы ПВО снова сработали около Луганска. В воскресенье, 17 июля, примерно в 04:10 к западу от столицы ЛНР для перехвата воздушных целей были запущены минимум шесть зенитных ракет, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что его корреспондент в Луганске не заметил пока признаков падения с неба обломков и разрушений на земле.

При обстреле Луганска в ночь на 13 июля вооружёнными силами Украины системы ПВО ЛНР поразили на подлете к городу обе ракеты, однако одна из них сдетонировала.

Ранее стало известно, что посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил: в ночь на 13 июля ВСУ продемонстрировали новую тактику прорыва средств ПВО в ходе обстрелов Луганска. По его словам, украинские военные запускают сначала ракету без боевой начинки, а следом за ней летит уже снаряд с боеголовкой.