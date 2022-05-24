РИА Новости: Греция перешла на новый порядок оплаты «Газпрому»

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Все импортеры российского газа из Греции перешли на новый порядок оплаты «Газпрому», сообщил РИА Новости источник. По его данным, они открыли рублевые счета, поэтому компания не прекратит поставки энергоресурсов партнерам.

Все греческие компании — покупатели перешли на оплату в рублях, — сказал собеседник агентства.

Тремя основными импортерами газа в Греции являются DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas. Они перевели оплату в евро на счет в Газпромбанке, теперь им потребуется некоторое время для конвертации, и затем средства поступят на другой счет, пояснил собеседник агентства.

Ранее греческая DEPA сообщила, что расплатилась с «Газпромом» за апрельские поставки. В компании отметили, что платеж был произведен в евро.