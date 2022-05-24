Греческая DEPA расплатилась с «Газпромом» за апрельские поставки газа Греческая компания DEPA заплатила «Газпрому» за апрельские поставки газа

Фото pixabay.com

Греческая газовая компания DEPA рассчиталась с российским «Газпромом» за поставки природного газа за апрель. Платёж был произведён в евро. Об этом сообщает афинское агентство новостей АМНА.

Платеж был совершен в соответствии с указаниями Европейской комиссии от 19 мая, полностью гарантируя, что международные рамки санкций и решения Европейского союза не будут нарушены, — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, платёж был совершён в евро, в полном соответствии с сотрудничеством с «Газпропом» и был полностью безопасным.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, компании из недружественных государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.