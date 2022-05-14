В «Молдовагазе» заявили о намерении оплачивать российский газ в евро Глава «Молдовагаза» Чебан: с 1 мая Кишинёв платит «Газпрому» за газ в евро

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С начала мая Кишинёв начал платить «Газпрому» за газ в евро, прекратив оплату в долларах. Таковы были договорённости с российской компанией. Об этом сообщил в эфире телеканала RTR Moldova руководитель компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

С 1 мая мы платим в евро. Уже платежи идут в евро. Мы не платим в рублях, — сказал Чебан.

Он также уточнил, что в рамках соглашения с «Газпромом» Кишинёв может платить как в рублях, так и в евро, поскольку Молдавия не входит в список недружественных стран.

«Газпром» и «Молдовагаз» осенью 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. При этом «Газпром», учитывая ситуацию в республике, согласился подписать соглашение практически на условиях Кишинёва, но при условии своевременной стопроцентной оплаты.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нём же. Оплата за газ будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублёвый счет, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья.