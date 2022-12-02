Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали фекалиями

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Римская полиция ищет хулиганов, которые проникли в римскую резиденцию посла Украины в Ватикане и испачкали интерьер фекалиями, пишет информагентство Ansa со ссылкой на главу дипмиссии Андрея Юраша. Особенно сильно пострадали входная дверь, стены и лестница.

Мы решили проинформировать только наше Министерство иностранных дел и полицию, которая немедленно вмешалась. Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт, — заявил дипломат.

По мнению Юраша, взлом резиденции — часть «скоординированной кампании», поскольку другие подобные эпизоды произошли в разных странах Европы.

Ранее спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что ряд посольств Украины за рубежом получили «окровавленные посылки» с глазами животных. В заявлении дипломата говорится, что подобные посылки обнаружили в Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Италии, Польше и Чехии.

Ранее посылка со взрывчаткой была отправлена в посольство Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению.