Reuters: страны ЕС предварительно согласовали новый пакет санкций против РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны ЕС достигли предварительной договоренности по новому пакету санкций против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Окончательное решение по этому вопросу ожидается на следующей неделе.

Национальные посланники 27 стран ЕС в Брюсселе обсудили это предложение (о введении новых санкций — NEWS.ru) в пятницу и дали «зеленый свет», — сказано в сообщении.

Ранее экономист Никита Кричевский предположил, что в ответ на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Запад может установить запрет на судоходство с российскими грузами и потолок цен на нефть, однако возможные санкции будут для России не критичны.

Также сообщается, что Евросоюз намерен запретить импорт ряда видов стальной продукции, оставив при этом возможность закупки российских алмазов, и ввести ряд экспортных ограничений. Помимо запрета на отправку в Россию электронных и авиационных компонентов и чипов, предполагается запретить некоторые позиции, касающиеся сферы услуг. В частности, россиянам могут прекратить предоставлять архитектурные и инженерные услуги, консультации в области юриспруденции и IT.