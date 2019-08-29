Официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что в организации считают логичным и последовательным решение российского правительства о выплате взносов за 2017 и 2018 годы.
По его словам, в Москве планировали перевести деньги изначально.
Российская Федерация всегда говорила, что, когда будет преодолён тупик в организации, она выплатит свои взносы, — цитирует Хольтгена
ТАСС.
Как писал News.ru, Россия перечислит в бюджет Совета Европы сумму задолженности по членским взносам за 2017-й и 2018 годы. Она составляет €54,7 млн. Средства будут взяты из федерального бюджета.