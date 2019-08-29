https://static.news.ru/photo/0e562070-ca78-11e9-94c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unknown/Danita Delimont/Global Look Press

Официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что в организации считают логичным и последовательным решение российского правительства о выплате взносов за 2017 и 2018 годы.

По его словам, в Москве планировали перевести деньги изначально.

Российская Федерация всегда говорила, что, когда будет преодолён тупик в организации, она выплатит свои взносы, — цитирует Хольтгена ТАСС .

Как писал News.ru, Россия перечислит в бюджет Совета Европы сумму задолженности по членским взносам за 2017-й и 2018 годы. Она составляет €54,7 млн. Средства будут взяты из федерального бюджета.