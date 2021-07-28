Рекордное число нелегалов из Белоруссии задержали в Литве

Литовские пограничники за сутки задержали 171 нелегального мигранта из Белоруссии, что является своеобразным рекордом, сообщает Служба охраны государственной границы республики (VSAT).

Нарушители были пойманы на пограничной территории в Шальчининкайском районе страны. Как заявили в литовском пограничном ведомстве, раньше попытки пересечения границы происходили в других районах. Поимка 171 нелегала уникальна во всех отношениях, отмечают пограничники.

Нарушителей границы проверят на наличие коронавируса и изолируют до получения результатов анализов. На данный момент ведётся расследование. Обстоятельства произошедшего уточняются. Литва заявляет о выросшем числе задержанных за незаконное пересечение границы граждан Белоруссии.

2 июля в стране была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с наплывом нелегалов из Белоруссии. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что больше не будет сдерживать поток нелегалов, направляющихся в Европу.

Ранее NEWS.ru разбирался, как власти прибалтийской страны пытаются решить проблему с мигрантами. В МИД Литвы взаимодействуют с властями тех стран, откуда бегут нелегалы. Однако очевидно, что без уступок со стороны Минска предотвратить поток мигрантов будет трудно.