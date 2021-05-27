Рейс авиакомпании Аir France до Москвы отменили из-за запрета от РФ

https://static.news.ru/photo/b64eff86-bf13-11eb-84c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейс авиакомпании Аir France из Парижа до Москвы, запланированный на пятницу, отменили. Причина заключается в полном отсутствии разрешения со стороны России. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили представители пресс-службы французского авиаперевозчика. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее рейс Аir France AF1154 в Москву был также отменён. С французской стороны это было связано с обходом воздушного пространства Белоруссии и необходимостью получать новое российское разрешение.

Завтрашний рейс тоже отменён. Причина та же, — рассказали в Аir France.

Отмечается, что запланированные на субботу и воскресенье рейсы пока сохраняются в расписании.

До этого стало известно, что российские власти не выдали разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines на прибытие в Москву. Указанный борт летел в обход Белоруссии.

Позднее выяснилось, что несколько авиакомпаний из Европы получили от российских властей разрешение на полёты в Россию по новому маршруту в обход границ Белоруссии. По информации журналистов, проблем с новыми маршрутами не возникло у нидерландской KLM и британской British Airways. Информации о других перевозчиках в материале не приводится.