РБК: приграничные районы подсчитали ущерб от обстрелов ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Главы приграничных районов подсчитали ущерб жилым домам и инфраструктурам от обстрелов ВСУ. В нескольких районах, граничащих с зоной проведения спецоперации, с апреля введен желтый уровень террористической опасности, пишет РБК.

Обстрелам регулярно подвергаются Курская, Белгородская, Брянская области и Крым. В Крыму предварительный ущерб после взрыва в Сакском и Джанкойском районах составляет более 845 млн рублей. Совет министров Крыма уже выделил на возмещение ущерба из резервного фонда порядка 330 млн рублей. Эти деньги направляются на единовременную помощь в связи с утратой имущества, неотложные аварийно-восстановительные работы жилых домов, учреждений образования, административных зданий.

В Сакском и Джанкойским районах по состоянию на 12 сентября за материальной помощью в размере 10 тысяч рублей обратился 6161 человек. Помощь перечислена 5227 заявителям. На восстановительные работы гражданам оказана помощь на сумму 32,3 млн рублей. Сумма ущерба в селах Майское и Азовское Джанкойского района составила более 41,7 млн рублей.

В Новофедоровке, где находится военный аэродром Саки, на аварийные работы выделено 70 млн рублей. Там пострадали 347 частных домов, 69 многоквартирных, три дома блокированной застройки, два общежития МО РФ, офицерская гостиница и гостиничный комплекс. Ущерб 140 автомобилям оценен в 140 млн рублей.

В Курской области стоимость восстановительных работ составила 25 млн рублей, еще 10 млн рублей выплатят гражданам как компенсацию за поврежденное имущество. Население выезжает из шести районов, на его расселение по ПВР также выделяются финансы.

В Брянской области выделено 48 млн рублей. В Белгородской области сумму ущерба подсчитать невозможно из-за постоянно ведущихся обстрелов.

Ранее сообщалось, что украинская армия провела обстрел села Логачевка в Белгородской области, из-за чего загорелся частный жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет.