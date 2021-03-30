СВР выявила попытки чиновников ЕС дискредитировать вакцину РФ

https://static.news.ru/photo/13600a12-9165-11eb-8e8b-96000091f725_660.jpg Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские чиновники принимают меры по дискредитации российский вакцины от коронавируса. Об этом заявил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов, приведя в пример недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом всё возрастающей угрозы жизням сотен тысяч европейцев.

Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они пытаются пресечь эту «нездоровую» активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учёными вакцины, — цитирует ТАСС Иванова.

По его словам, евробюрократы действуют в фарватере жёстких установок Вашингтона в отношении всего, что связано с Россией. Также он припомнил слова главы отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы о том, что Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сертификацию российской вакцины, чтобы дать возможность западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке.

Имеют ли они с учётом всего перечисленного моральное право занимать столь ответственные посты в руководстве ЕС? Ответ на этот вопрос могут дать только оставшиеся без медицинской защиты граждане государств ЕС и правоохранительные органы этих стран, — заключил представитель СВР.

Как писал NEWS.ru, политический раскол произошёл в Евросоюзе из-за поставок российской вакцины «Спутник V». Вакцина ещё не получила одобрения от Европейского агентства лекарственных средств. Переговоры с РФПИ также пока не начались, но вскоре это должно произойти, так как несколько стран, в первую очередь ФРГ, активно выступают за старт поставок. В пользу сыворотки уже высказались несколько высокопоставленных немецких политиков, по большей степени из восточной части государства.

Италия, в свою очередь, пока не совершает никаких шагов, касающихся выражения мнения страны относительно «Спутника V». Однако некоторые регионы уже высказали заинтересованность в поставках, несмотря на сопротивление официального Рима. Никаких признаков интереса к российской сыворотке не проявляет Польша. На самом высоком уровне переговоры о поставках с РФ уже начала Австрия.