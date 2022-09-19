Разведчик рассказал о запасах западной электроники, оружия и лекарств у ВСУ Разведчик «Ладан»: у ВСУ много западной электроники, оружия, лекарств и продуктов

Фото: МО Украины

Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки Вооруженных сил с позывным Ладан. По его словам, среди них значатся американские противоракетные комплексы Javelin, снайперские винтовки и чешские РПГ и гранатометы.

У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо, — пояснил военный.

Он уточнил, что не берет ничего в качестве трофеев, поскольку украинские военные иногда минируют территорию под брошенным оружием. Это, по словам военного, зачастую оборачивается потерями.

18 сентября военкор Андрей Коц, ссылаясь на немецкую прессу, сообщил, что Германия может передать Украине новую бронетехнику, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Данные меры были предложены Госдепом США. В Вашингтоне подталкивают канцлера ФРГ Олафа Шольца осуществить поставки, отмечает военкор.

Несмотря на то что правительство Германии получило запрос от Украины на поставку танков, оно не спешит отправлять их. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что если в ФРГ решатся передать танки Киеву, то вряд ли это будут новые образцы.