Стало известно, что ожидает бойцов ВСУ после возвращения из плена Вернувшиеся из плена солдаты ВСУ проходят через жесткую фильтрацию

Вернувшиеся на Украину пленные бойцы ВСУ проходят через процедуру жесткой фильтрации, передает ТАСС со ссылкой на слова источника в российских силовых структурах. По его словам, украинских военных пытают и избивают в попытках вернуть их на фронт. В ином случае их объявляют дезертирами и предателями.

Либо ты идешь опять в окоп, чтобы наверняка умереть, либо тебя объявляют дезертиром, изменником родины, пытают, избивают и ломают жизнь. И жесткой фильтрации подвергаются без исключения все вернувшиеся из плена, это первый из этапов возвращения пленного в окопы, — говорится в сообщении.

Ранее пленный украинский военный Сергей Литвиненко рассказал о схеме, с помощью которой бойцы ВСУ могут избежать попадания на передовую. По его словам, некоторые командиры за взятку в 100 тысяч гривен (167 тысяч рублей) могут не отправлять солдат в бой. Другие же забирают у подчиненных банковские карты и за половину их жалования оформляют липовые документы об отправке военных на линию фронта.

Кроме того, первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что пленные солдаты ВСУ, которые не хотят возвращаться на Украину, направляются в особый батальон под командованием ВС РФ. Перед этим они проходят через специальные проверки, уточнил парламентарий.