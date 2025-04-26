Раскрыта причина масштабного сбоя платежных систем на Украине Сбой платежных систем на Украине вызвала хакерская атака

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Массовый сбой платежных систем на Украине утром 26 апреля произошел на фоне хакерской атаки на один из крупнейших дата-центров страны, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на сооснователя Monobank Олега Гороховского. В результате инцидента временно перестали работать сервисы «Дия», платежные терминалы, Google Pay, Apple Pay, а также оплата в метро и отделениях «Новой почты».

[Началась] хакерская атака на один из крупных дата-центров, — написал Гороховский.

В свою очередь, в пресс-службе госприложения «Дия» сообщили, что причина сбоя сервиса связана с техническими обновлениями в одном из дата-центров. В сообщении также отмечается, что специалисты работают над восстановлением доступа и стабилизацией работы всех систем.

Ранее консульский департамент МИД России подвергся хакерской атаке на систему оформления электронных виз. По данным ведомства, кибератака была организована из-за рубежа с использованием прокси-серверов и VPN, поэтому источник трудно определить. В МИД подчеркнули, что обеспечение кибербезопасности визовых операций является приоритетной задачей, для решения которой задействованы все необходимые защитные механизмы.