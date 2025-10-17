Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:08

Раскрыта первопричина русофобии в странах Прибалтики

Дюков: русофобия в Прибалтике связана с апелляцией к историческим обидам

Памятник Свободы в Риге Памятник Свободы в Риге Фото: Стрингер / Sputnik/РИА Новости

Русофобия в странах Прибалтики объясняется апелляцией к историческим обидам, заявил директор фонда «Историческая память» Александр Дюков на круглом столе «Массовые нарушения прав человека в Прибалтике». По его словам в беседе с корреспондентом NEWS.ru, дискриминация русскоязычного населения легитимизируется ссылками на прошлое.

Невозможно обосновать совершенно очевидные нарушения прав русскоязычного населения, причем проживающего в этих странах достаточно долго, без апелляции к историческим обидам, — поделился Дюков.

Он добавил, что любая апелляция к историческим обидам в Прибалтике служит топливом для дискриминации здесь и сейчас. Разговор об историческом лишь легитимизирует политику местных властей, направленную против русскоязычного населения.

Ранее эксперт Института стран СНГ Руслан Панкратов охарактеризовал главу МИД Латвии Байбу Браже как «идеологического терминатора» — психотип, сочетающий внешнюю респектабельность с патологической одержимостью антироссийской повесткой. Он также отметил ее роль в разработке 19 пакетов санкций ЕС, лоббировании американских ограничений и создании международных трибуналов.

Россия
Прибалтика
русофобия
россияне
Семен Товстый
С. Товстый
Сергей Подосёнов
С. Подосёнов
