Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США Politico: лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США и снизить напряженность

Лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США, пишет газета Politico. Политики хотят снизить градус напряженности после целого года столкновений по поводу торговли и Гренландии.

Лидеры ЕС, направляющиеся на Мюнхенскую конференцию по безопасности, стремятся восстановить отношения с США, или, по крайней мере, снизить напряженность после года столкновений по поводу торговли и Гренландии, - пишет издание.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что отношения между Соединенными Штатами и Европой находятся в стадии неопределенности и перестали обладать прежним уровнем доверия. Как отметил дипломат, обе стороны — Вашингтон и Брюссель — своим поведением провоцируют негативную реакцию со стороны других государств.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с экстренным обращением к нации, чтобы разъяснить позицию правительства по вопросу Гренландии. Он подчеркнул, что судьбу острова должны определять только его жители и Королевство Дания. Он также прокомментировал угрозы президента США Дональба Трампа ввести пошлины против европейских стран. По словам Стармера, «торговая война не отвечает чьим-либо интересам» и Лондон рассчитывает на дипломатическое урегулирование разногласий.