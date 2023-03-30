Raiffeisen Bank избавится от российской «дочки» Группа Raiffeisen решила продать или вывести из состава группы свою «дочку» в России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) на общем собрании акционеров приняла решение о необходимости продажи или выводе из своего состава российской «дочки» группы, пишет газета Der Standard, ссылаясь на заявление главы RBI Йоханна Штробля. Отмечается, что собрание проходило перед венским отелем Hilton, вблизи которого небольшая группа демонстрантов устроила протест, призывая «прекратить финансирование войны».

Мы приняли решение рассмотреть потенциальные сделки, ведущие к продаже или выделению российского Райффайзенбанка и его выходу из группы RBI, в полном соответствии с местными и международными законами и правилами, а также в диалоге с соответствующими компетентными органами, — говорится в сообщении.

Штробль подчеркнул, что RBI получает хорошую прибыль даже без участия России, и что коэффициент основного капитала также останется «устойчивым», если российская дочерняя компания будет деконсолидирована.

В пресс-службе RBI сообщили, что Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России в соответствии с условиями своей банковской лицензии и будет поддерживать своих клиентов. Также группа заявила, что «несет ответственность за сохранение целостности местных операций в России, в которых работает более девяти тысяч человек».

Ранее стало известно, что Минюст США проверит ряд европейских банков на предмет помощи «российским олигархам» в обходе санкций. В их числе называются швейцарские Credit Suisse и UBS. Американское ведомство уже направило указанным банкам повестки.