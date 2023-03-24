США проверят западные банки на предмет связей с клиентами из России Bloomberg: Минюст США проверит Credit Suisse на предмет помощи «российским олигархам»

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press

Минюст США проверит ряд европейских банков на предмет помощи «российским олигархам» в обходе санкций. В их числе называются швейцарские Credit Suisse и UBS, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что американское ведомство направило указанным банкам повестки в рамках проводимого расследования. По информации издания, повестки также получили сотрудники крупных американских кредитных организаций, но какие именно, не уточняется.

Как рассказал собеседник издания, Минюст намерен выявить сотрудников банков, которые имели дело с находящимися под санкциями российскими клиентами. Ведомство планирует узнать, как этих клиентов проверяли в последнее время и не были ли при этом нарушены законы.

Ранее Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что кризисный банк Credit Suisse будет поглощен UBS — ведущим банком страны. Для поддержки поглощения старейшего банка страны UBS предоставят ликвидность в размере 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд).