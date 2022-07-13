Радужный ислам? Мечеть в Германии подняла ЛГБТ-флаг «Увидите тех, кто совершает грех народа Лота, — убейте», — гласит исламская доктрина. Но имам немецкой мечети построила для грешников Ноев ковчег

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Мечеть Ибн Рушда и Гёте в Берлине

Берлинская мечеть Ибн Рушда и Гёте дала понять миру, что тренд на поддержку гомосексуализма дошел до мусульман, вывесив на своем здании радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Подобная акция стала первой в Германии и вообще в Европе. Прихожанам же раздавали бейджики с надписью «Любовь есть халяль» («халяль» в исламе означает «разрешенное»). Флаг был вывешен по случаю проходящего сейчас по всему миру «месяца прайда» («гордости»), в ходе которого люди нетрадиционной сексуальной ориентации проводят массовые шествия. Клирики мечети Ибн Рушда и Гёте сами также планируют принять участие в параде ЛГБТ в Германии 16 и 17 июля.

Реакция мусульманского мира на акцию в столичном районе Моабит оказалась вполне ожидаемой. Относительно умеренные представители уммы (мусульманской общины) ограничились обещанием снести «гей-мечеть», а более радикально настроенные верующие пообещали, что не успокоятся, пока не «отправят виновных к Аллаху».

Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Коран в либеральной мечети Ибн Рушда-Гёте в Берлине

«Западный ислам»

Удивительно, что «самопровозглашенная либеральная мечеть», недавно отметившая свое пятилетие с участием муниципальных берлинских политиков от разных партий, вообще всё еще существует — учитывая, кто ее возглавляет и какие идеи там проповедуют. В 2017 году ее основала адвокат и активист за права женщин Сейран Атеш — гражданка ФРГ турецко-курдского происхождения. Она родилась в 1963 году в Стамбуле, а затем ее родители перебрались в Германию как гастарбайтеры, пишут немецкие СМИ. Со временем Атеш поняла, что ислам, проповедуемый в традиционных мечетях, несовместим с ее религиозными убеждениями, и решила «реформировать систему изнутри», чтобы основать «западный ислам».

Мы хотим достучаться до молчаливого большинства мусульман. С мечети Ибн Рушда и Гёте начинается становление западного ислама, совместимого с гуманистическими ценностями. Недостаточно только критиковать консервативные организации. Вы должны предложить альтернативы, — сказала Атеш немецкому порталу Zeit Online.

По мнению Атеш, Коран явно декларирует идеи демократии и равноправия, однако религиозные фанатики «искажают ислам» и скрывают истинный посыл слова Божьего от верующих. К тому же основательнице мечети не нравится, что публичный имидж ислама сейчас зачастую ассоциируются с образом радикальных исламистов, вроде ИГ*. Если для них основной посыл Корана — «Убивайте их (неверных. — NEWS.ru), где бы вы их ни встретили», то для Атеш ключевой стала другая фраза: «Нет принуждения в религии». В мечеть Ибн Рушда и Гёте приглашаются на молитву представители разных мусульманских течений, будь то сунниты, шииты или алавиты.

Открыв мечеть, Атеш сама назначила себя в ней имамом. Она ведёт групповые молитвы, а также читает проповеди. Казалось бы, никакого греха в этом нет: женщины в исламе вполне могут брать на себя такие обязанности, правда, только среди других женщин. Отсюда вытекает второе нововведение Атеш — смешанные молитвы. Обычно мечети посещают только мужчины, а женщинам дозволено молиться из дома. Конечно, если мусульманка захочет прийти в мечеть, ей никто не запретит — обычно там есть отдельное пространство для женщин.

Лучшие ряды для мужчин — это первые ряды, в отличие от последних, а лучшие ряды для женщин — это последние, а не первые, — гласит хадис (изречение пророка Мухаммада) из сборника Бухари о правильном распределении молящихся.

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press Основатель и имам либеральной мечети Ибн Рушда Гёте в Берлине Сейран Атеш

Считается, что если мужчины и женщины будут молиться вместе, то никакого правильного намаза не получится, так как их будут посещать распутные мысли. Даже если муж и жена у себя дома случайно коснутся друг друга перед молитвой, то их омовение считается недействительным и его нужно будет провести заново. Что уж говорить о контакте с прекрасными незнакомками в мечети.

Атеш такое положение вещей не устраивает, поэтому она в мечети отменила все гендерные ограничения. У нее мужчины и женщины не только молятся рядом, но могут друг с другом свободно контактировать. Более того, женщинам в никабе — традиционной мусульманской женской одежде, скрывающей тело и лицо, запрещено заходить на территорию мечети, поскольку там считают, что такие одеяния не имеют ничего общего с религией.

Даже в большой мечети Султана Ахмета в Стамбуле перед центральной молитвенной комнатой есть табличка с перечеркнутой женщиной. Ни в одном другом месте я не чувствую себя настолько дискриминируемой из-за пола, как в замечательной Голубой мечети, — говорит Атеш.

Также под крылом Атеш могут свободно себя чувствовать сексуальные меньшинства. Более того, это единственная в ФРГ мечеть, в которой можно заключить нетрадиционные союзы. Как сообщила недавно газета Berliner Zeitung, «в скором времени две женщины с юга Германии собираются специально приехать в Берлин, чтобы пожениться по мусульманской вере». Многие шокированы и тем, что в этой мечети благословляются межконфессиональные браки. «Сотрудник мечети совсем недавно летал в Лондон, чтобы там узаконить отношения между журналисткой-мусульманкой и ее парнем-атеистом», — пишет издание.

Мы никого не заставляем жить в исламе по своим меркам. Община просто предлагает варианты, — настаивает основательница альтернативной мечети.

Четыре высших блага

Имена арабского мыслителя Средневековья Ибн Рушда и титана немецкого просвещения Иоганна Вольфганга Гёте для названия мечети выбрали не случайно. Ибн Рушд (на латинский манер — Аверроэс), живший в XII веке в Андалусии, был одним из знаковых представителей арабской фальсафы, или восточного аристотелизма. Многие мусульманские последователи Аристотеля, а в особенности Ибн Рушд, уже тогда ставили под сомнение «народный» суннитский ислам и традиционное толкование Корана. Аверроэс считал, что истинный смысл священного писания скрыт и понять его может только ограниченный круг интеллектуальной элиты, то есть философов. Будучи одним из таких философов, Ибн Рушд смог увидеть в Коране призывы к полной эмансипации женщин. Он считал, что женщины равны с мужчинами в интеллектуальных способностях, и выступал за их активное участие в общественной жизни, что резонирует с идеями немецкой мечети девять веков спустя.

Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Члены общины молятся в либеральной мечети Ибн Рушда-Гёте в Берлине

Тайный советник Гёте тоже появился на вывеске мечети не просто так. Немецкий поэт, вдохновленный стихами персидского поэта Хафиза аль-Ширази, в 1819 году написал «Западно-восточный диван» (сборник стихов). В нем немецкий просветитель пытался отразить смешение западной и ближневосточной культур, а также ислама с христианством. «Диван» состоит из 12 книг со стихами и притчами, в которых Гете выражает глубокое уважение к исламу, культуре Ближнего Востока. Он упоминает, что «не испытывает гнева, когда его называют арабом».

Арабам подарил Аллах Четыре высших блага. // Да не иссякнут в их сердцах веселье и отвага, — так немецкий поэт писал о тюрбане, шатре, булате и песне.

Таким образом, имя Ибн Рушда символизирует религиозные взгляды немецкой мечети, а имя Гете символизирует связь между Востоком и Западом.

Нам такого не надо

Большинству мусульман нет дела до этой лирики. С самого начала мусульманские духовные управления, организации и даже целые страны осудили мечеть Ибн Рушда и Гете, посчитав ее «глумлением над исламом». Так, Египетский совет фетв при Университете Аль-Азхар признал мечеть «нападением на ислам». Вот уже много лет из-за постоянных угроз Атеш живет под усиленной охраной полиции.

А после того как над «либеральной мечетью» подняли ЛГБТ-флаг, нападки только усилились. Акцию осудили в Турции и Индонезии. В целом же детище Атеш сравнивают с упомянутой в Коране мечетью Дарар. Она была построена во времена пророка Мохаммада, но в той мечети не следовали заветам ислама, потому она была уничтожена по воле Аллаха. Также в соцсетях мусульмане призывают не называть проект Атеш мечетью, а если и упоминать, то только как проклятую. Некоторые готовы «пойти на штурм гей-мечети».

На самом деле многие современные западные ученые говорят, что в исламе нет никаких возражений в отношении гомосексуализма. Они считают, что даже Мохаммад никак не наказывал людей с нетрадиционной ориентацией, хоть и недолюбливал их.

На деле это не совсем так.

В Коране упомянута библейская история народа Лота из Содома и Гоморры, который увлекался нетрадиционными отношениями и был уничтожен.

Поистине, вы творите мерзость (мужеложство), в которой никто в мире не опередил вас. В похотливом вожделении вы приходите из страсти к мужчинам вместо женщин. Воистину, вы люди, вышедшие за пределы! — говорится в суре «Аль-Араф» в Коране.

Если еще можно предположить, что в этой истории нет призыва убивать представителей ЛГБТ, то в изречениях пророка, которые, к слову, вторые по значимости после Корана, прямо говорится, что нужно сделать с геями и лесбиянками.

Если вы увидите тех, кто совершает грех народа Лота, убейте того, кто это делает, и того, с кем это делают, — говорится в сборнике хадисов Абу Дауда.

Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com Книги Корана в комнатах либеральной мечети Ибн-Рушд-Гёте в Берлине

Один из сподвижников пророка также уточнял, что содомита нужно сбросить с самого высокого места в округе, а затем закидать камнями.

Подавляющее большинство мусульман верят в аутентичность хадисов, но ряд современных западных ученых считает, что никакого отношения к Мухаммаду они не имеют. В книге «Переосмысление традиции в современной исламской мысли» исламовед Даниэль Браун пишет, что большинство хадисов издавались по политическим мотивам через сотни лет после жизни пророка. Кроме того, как считает Браун, хадисы могли оказаться искаженными, поскольку долгое время их пересказывали устно, а так называемые передатчики брали деньги, чтобы упомянуть имя того или иного человека в цепочке имен.

У мусульман, конечно, есть своя система градации достоверности хадисов, но это не всегда означает, что «слабый» («даиф») хадис может быть отменен. Так, например, то же ИГ очень плодотворно следовало обоим вышеупомянутым изречениям пророка о геях. По подозрению в гомосексуализме «виновника» поднимали на самое высокое здание в округе, привязывали к стулу и сбрасывали. Тех, кто каким-то образом умудрялся выжить при падении, забрасывали камнями.

Смертную казнь за нетрадиционную ориентацию по сей день не убрали из законодательства многие государства, в том числе Саудовская Аравия, Катар и Иран. Правда, чтобы суд вынес приговор о смертной казни, факт гомосексуального акта должны подтвердить как минимум четверо мужчин-свидетелей.

Курс на радужный ислам

Раз уж возник прецедент, когда мечеть принимает в свои ряды представителей ЛГБТ, то может показаться, что постепенно все больше и больше мусульман на Западе станут толерантнее воспринимать нетрадиционную ориентацию некоторых своих единоверцев. Тем более что в странах ЕС или Штатах многие мусульманские семьи действительно становятся более светскими.

С каждым новым поколением мусульман, обосновавшихся на Западе, их приверженность к традиционному исламу слабеет. Родители могут более свободно относиться к тому, что их дочки не носят хиджаб, а сыновья встречаются с девушками до брака. Даже те, кто прожил всю свою жизнь на Ближнем Востоке во всей строгости религии, после эмиграции зачастую отходят от прежних принципов. Женщина, которая всю жизнь считала косметику грехом, может прикупить себе сначала дозволенную в исламе хну, потом и помаду, а потом, глядишь, дело может дойти и до татуажа.

В Канаде смешанные молитвы мужчин и женщин в некоторых мечетях проводятся еще с 2003 года. Женские имамы ведут групповые молитвы во Франции, Дании, Нидерландах и Испании. Более того, сами мусульмане не отрицают, что ислам может меняться, чтобы идти в ногу со временем. Согласно хадисам, каждые сто лет Аллах ниспосылает обновителя, который ведет ислам в правильное русло развития. Таких потенциальных «обновителей» на Западе сейчас масса. Некоторые, вроде депутата датского парламента, этнического сирийца Насера Хадера, пытаются реформировать ислам законодательно, сверху.

На самом деле в истории с берлинской мечетью нет ничего экстраординарного. В исламе есть секты, которые практикуют подобные вещи, — поделился с NEWS.ru религиовед Роман Силантьев. — Например, достаточно крупная секта ахмадитов или секта бахаитов, которые тоже весьма либеральны и толерантны ко всему. Также существуют отдельные общины, которые, может, и возникли на базе традиционных направлений, но пропагандируют «нетрадиционные» ценности. Вообще, ислам очень децентрализован, особенно в Европе. Я думаю, похожие мечети могут появляться не только в Германии. В России тоже пытались одно время продвигать «цивилизованный», «просвещенный» ислам, или так называемый евроислам. Там разрешалось пить вино, другие вещи. Но эта затея у нас не прижилась.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Верующие молятся в мечети Ибн Рушд-Гёте в Берлине

По словам собеседника NEWS.ru, «нет жестких критериев, что считать или не считать исламом».

Эти вопросы находятся в компетенции исключительно самих мусульман. То, что не считается исламом с точки зрения Университета Аль-Азхар, с точки зрения других богословов вполне себе ислам. То есть возможны разные точки зрения. Встречаются совсем уж экзотические секты, и при их оценке неизбежно встает вопрос: где кончается ислам и начинается что-то еще. Возьмем, к примеру, так называемую нацию ислама (политико-религиозное движение афроамериканцев, возникшее в 1930 году в Детройте. — NEWS.ru). Это довольно крупная исламская секта, которая выросла из организации «Мавританский научный храм Америки». Его основатели верили, что все канонические библейские персонажи были на самом деле неграми, а белых вывели в результате неудачного генетического эксперимента. В нынешней берлинской мечети другой акцент — на ЛГБТ. Но подобные вещи появляются не только в исламе. В той же Америке полно «гейских синагог», — отметил Силантьев.

Но все эти новаторские инициативы пасуют перед авторитетом традиционных духовных управлений и шейхов, для которых поддержка ЛГБТ, как и многие другие нововведения вроде смешанных молитв — харам, так в исламе называют грех. Параллельно с реформаторами на Западе не менее активны фундаменталисты, которые хоть и становятся более открыты к диалогу (например, выпускают видео для детей с объяснением секса), от своих изначальных установок никуда не уходят, и маловероятно, что вообще когда-нибудь отойдут.

В то же время не стоит думать, что реформаторы вроде мечети Ибн Рушда и Гёте, совершенно бессильны. У них есть своя аудитория, и она понемногу растет. Даже если мечети не удастся в одночасье перевернуть многовековые установки ислама, она все равно может влиять если не на массы, то на индивидуальные судьбы. Так в 2018 году агентство Reuters опубликовало историю о мусульманине-гее Тугае Сараки, который хотел поехать в Сирию воевать за ИГ, чтобы искупить свои грехи. Перед поездкой он задумался, почему верит в Бога, который ненавидит его, в Бога, который создал его таким, какой он есть, и за это бросит его в ад. Эти мысли не заставили Сараки отвернуться от Аллаха, а вместо этого он решил, что проблема не в исламе как таковом, а в его неправильном толковании традиционными религиозными институтами. Сараки решил все же встретиться с такими же нетрадиционными мусульманами и отправился в мечеть Ибн Рушда и Гёте, где ему помогли принять себя.

Эта мечеть помогла мне полностью избавиться от радикальных настроений. Приехав сюда, я начал чувствовать себя комфортно, и тогда я сказал маме и тете, что я гей, — признался Сараки.

Крайне маловероятно, что ислам в ближайшее время примет гомосексуализм, но полностью отметать такой тренд тоже нельзя. Хотя мусульмане с детства растут в убеждении, что ЛГБТ — это грех, уже сейчас мало кто согласится, что за нетрадиционную ориентацию нужно убивать.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Женщина стоит на молитвенном коврике в мечети Ибн Рушд-Гете в Берлине

Конечно, мусульмане говорят, что ислам основан на заповедях Бога, и он не может меняться в зависимости от того, что люди того или иного века считают правильным. Но это не отменяет того факта, что может измениться само толкование. Например, рабство процветало в Саудовской Аравии и Омане вплоть до второй половины XX века. А сейчас мусульманские богословы говорят, что Аллах сам предписал отмену рабовладения, просто из-за неправильной трактовки мусульмане не сразу это поняли.

Все же пока же ни о каком принятии нетрадиционных отношений в «мейнстрим»-исламе говорить не приходится. Среди ученых нет никаких разногласий по поводу запрета на ЛГБТ-ценности, поделился в беседе с NEWS.ru известный саудовский шейх, имам мечети имени Биляла в Джидде и ведущий религиозных программ на местном телевидении Махир аль-Кахтани.

По словам шейха, всем известна как минимум история народа Лота, который был уничтожен упавшими с неба камнями. По мнению аль-Кахтани, эта история служит доказательством «греховности ЛГБТ перед Богом». Он привел хадис пророка Мухаммада, в котором тот говорит, что «нет на свете ничего более мерзкого, чем мужеложество».

Аль-Кахтани также подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что любой здравомыслящий человек, изучая вопрос гомосексуализма и «других сексуальных грехов», не придет к выводу, что это «мерзкое преступление».

Пропаганда таких ценностей — это распространение распутства, разврата, и не один мусульманин никогда этого не примет. Мы просим Всевышнего защитить нас от зла и остановить этих преступников, которые посягают на заповеди Аллаха. Они не имеют никакого отношения к исламу. Я прошу Аллаха, чтобы он наставил их на правильный путь, — отметил шейх.

При этом эксперт сказал, что мусульманам не стоит бояться за ислам на Западе. Он считает, что прихожане мечети Ибн Рушда и Гёте не смогут оказать никакого пагубного влияния на ислам, так как они лишь «горстка преступников, сошедших с правильного пути».

Фото: Stefan Boness/Ipon/Global Look Press Мечеть Ибн Рушда и Гёте в Берлине

Тем не менее аль-Кахтани все равно призывает мусульман бороться с такими «нечестивцами», распространяя правильное знание и традиции, по которым жили первые мусульмане, «да помилует их Аллах».

Я прошу Аллаха, чтобы он уберег мусульман от этого греха, и да вернет отошедших от заповедей, вроде прихожан немецкой мечети, на истинный путь. Им нужно учиться исламу из правильных источников — Корана и хадисов, — заключил шейх в беседе с NEWS.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.