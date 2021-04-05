Радикалы захватили церковь на Украине

https://static.news.ru/photo/cb7b8c2e-95fd-11eb-abaa-96000091f725_660.jpg Фото: М. Юрченко/РИА Новости

В Черниговской области группа радикалов захватила храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Нападавшие выгнали из церкви всех прихожан и повесили на её двери свои замки.

Инцидент произошёл в селе Припутни. Радикалы прибыли туда на нескольких автомобилях и микроавтобусах. В числе нападавших было также несколько местных жителей.

Свои действия захватчики объяснили тем, что у них есть документы о регистрации общины Православной церкви Украины (ПЦУ). Однако, по словам представителя УПЦ протоиерея Валерия Дашко, у них нет никаких бумаг, подтверждающих право на сооружение храма. Он также добавил, что общины ПЦУ в селе нет. Кроме того, продолжаются судебные дела по поводу незаконной регистрации общины, состоявшейся на основе фиктивного собрания. Сами местные верующие высказались за то, чтобы храм по-прежнему принадлежал УПЦ.

Сотрудники полиции законных владельцев церкви «традиционно решили не защищать» и позволили радикалам взять инициативу в свои руки. Те, в свою очередь, не скрывали, что им заплатили за акцию и они будут удерживать храм столько, сколько потребуется, сообщается на сайте УПЦ.

Ранее NEWS.ru писал, что радикально настроенные сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в Черновицкой области. В ходе открытого противостояния были избиты верующие, а имущество прихода повреждено. Однако прихожанам удалось отстоять церковь.