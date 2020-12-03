Рада запретила судам под флагом России ходить по украинским рекам

https://static.news.ru/photo/b79d38f0-3587-11eb-83e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Верховная рада Украины приняла закон «О внутреннем водном транспорте», который запрещает судам под российским флагом ходить по рекам внутри страны.

Закон поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226. Внутренние речные водные пути Украины включают Дунай, Днепр и Днестр.

С 2015 года в официальных документах Россия именуется страной-агрессором, несмотря на то что Москва отрицает свою причастность к политическому расколу в Донбассе, называя происходящее внутриукраинским конфликтом.

В новом законе применён тот же термин. Как сказано в документе, отныне маршруты по украинским рекам запрещены «судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, которые зарегистрированы на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, принятие закона позволит стране создать эффективную речную логистику и возродить речные перевозки как наиболее дешёвый и экологичный способ доставки грузов. По его словам, новая норма позволит нарастить грузопоток до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13–16 млрд гривен ($450–565 млн) ежегодно, а заодно улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции, создать рабочие места.

Закон помимо прочего предусматривает создание государственного фонда развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судов, стимулирование судостроения и восстановление предприятий, введение бесплатного прохождения шлюзов и частичное освобождение судов внутреннего плавания от сборов в морских портах.

В ближайшее время документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Вступить в силу закон должен 1 января 2022 года, а некоторые отдельные его положения — через три года со дня опубликования, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина высказала мнение, что Украина постепенно превращается в «американский протекторат» и становится одной из самых зависимых стран мира.