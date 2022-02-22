Рада проголосовала за санкции против депутатов ГД, признавших ДНР и ЛНР

Верховная рада Украины приняла постановление, которым предложила Совету национальной безопасности и обороны ввести на десять лет санкции в отношении депутатов Госдумы и членов Совета Федерации РФ, голосовавших за признание Донецкой и Луганской народных республик. Документ поддержали 322 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Целью и задачами принятия постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применение к лицам, приведённым в приложении 1 к постановлению, персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитете и территориальной целостности Украины, — сообщается в пояснительной записке к постановлению.

В чёрном списке значится 51 человек — депутаты Госдумы, члены Совбеза РФ и Совета Федерации.

В частности, санкции включают в себя ограничение торговых операций, блокирование активов, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановку лицензий и других разрешений.

Верховная рада аргументировала этот шаг тем, что решение депутатов Госдумы «нацелено на угрозу национальной безопасности Украины, а также её территориальной целостности». Российские парламентарии «имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов» РФ на территории Украины, включая «оккупации» части территории страны, отметили в Раде.

В законодательной базе украинского парламента ранее было зарегистрировано несколько проектов постановлений, касающихся частичного или полного ограничения отношений с Россией после признания ею независимости ДНР и ЛНР. В числе мер в документах называется также закрытие границ с Россией и Белоруссией.



Разорвать полностью дипломатические отношения с РФ предложила депутат от националистического объединения «Свобода» Оксана Савчук.