Работник Букингемского дворца попался на кражах королевских вещей

https://static.news.ru/photo/98d7ef88-33c9-11eb-aa00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Адамо Канто, работавший в Букингемском дворце помощником по кейтерингу, признал себя виновным в суде в краже вещей из резиденции королевы Великобритании Елизаветы II.

По версии следствия, Канто в период с ноября 2019 года по август 2020-го похитил в общей сложности 77 предметов. В их числе фотоальбом королевского фото с автографами герцога Сассекского и герцога и герцогини Кембриджских, медаль командора Королевского Викторианского Ордена и ещё ряд наград.

Примерно половину из них он выставил на продажу в Интернете, по ценам значительно ниже их действительной стоимости. На этом он заработал 7,7 тысячи фунтов стерлингов. Часть украденных предметов полиция обнаружила в ходе обыска дома у Канто.

В настоящее время работник Букингемского дворца временно освобождён под залог и ожидает приговора суда, сообщает ВВС.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррелл рассказал о любимой домашней обязанности Елизаветы II. По его словам, королеве Великобритании нравится мыть посуду. Однако занимается она этим только во время нахождения в шотландском поместье Балморал, где она традиционно проводит лето.