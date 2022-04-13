Повысить популярность: германист объяснил критику лидера ХДС в адрес Шольца

Лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц является прямым политическим оппонентом канцлера ФРГ Олафа Шольца, политику нужно чётко сформулировать свои претензии и объяснить, что конкретно он имеет в виду, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Так он прокомментировал слова Мерца, который обратился к Шольцу с требованием рассказать немцам правду о той ситуации, в которой оказалась страна из-за антироссийских санкций.

Белов отметил, что Германия столкнулась с большим спектром вопросов, в том числе по ограничению поставок угля из России. Также в стране открыто обсуждаются возможные последствия отказа от российского газа и прорабатывается план о чрезвычайной ситуации в случае его дефицита.

Какую правду хочет услышать Мерц — вопрос к нему. Это стандартная работа главы оппозиционной фракции. Ничего удивительного. Если бы Мерц конкретно сказал, что ему не хватает в работе правительства, какие меры надо принимать. Пусть делает конкретные заявления от фракции, — заявил Белов.

Он добавил, что немцы действительно недовольны ростом цен на продукты (по ряду товаров они увеличились на 20–30%), инфляцией, потоком беженцев с Украины. Белов подчеркнул, что по последним данным, их прибыло около 350 тысяч. Тем не менее серьёзных демонстраций в стране нет и люди живут обычной жизнью.

Украинские беженцы свободно перемещаются по территории Евросоюза, сколько реально находится в стране — неизвестно, в любом случае меньше, чем в Польше. Беженцы, даже при всём уважительном отношении к ним, вызывают не только положительные чувства, это тоже факт. Мерц на этом играет и пытается повысить свою популярность. Рост цен и инфляцию в стране никто не отрицает, этого никто не скрывает, — подытожил эксперт.

Ранее Мерц заявил в эфире программы «Вести», что на фоне антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния оставлена позади на неопределённое время. По словам политика, ситуация становится «всё сложнее». Он призвал Шольца признаться в этом.