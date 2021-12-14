Путин обсудил с Макроном обстановку на границах Белоруссии со странами ЕС

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили обстановку на границах Белоруссии со странами Евросоюза, ситуацию вокруг Украины и положение в Карабахе. Президент РФ вновь напомнил о необходимости международных переговоров для выработки гарантий безопасности, исключающих продвижение НАТО на Восток, говорится на сайте Кремля.

Президент высказался в пользу обсуждения возникших проблем в прямых контактах представителей членов Евросоюза с Минском. Обращено внимание на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев и необходимость урегулирования миграционного кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права​, — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства выразил надежду, что проблема с мигрантами на границе разрешится в ближайшее время.

Стороны также затронули ситуацию вокруг Украины. Сообщается, что Путин привёл примеры нарушения Киевом Минских соглашений. Было отмечено, что происходит накачка Украины современным оружием, что создаёт прямую угрозу безопасности России. Также он заявил о необходимости международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, которые бы исключали любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток.

Наконец, главы России и Франции обсудили положение дел по урегулированию в Карабахе. Путин рассказал об итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября 2021 года в Сочи.

Выражена надежда, что и намеченная на 15 декабря 2021 года встреча руководителей структур Евросоюза с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном будет полезной, — говорится на официальном сайте Кремля.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого рассказал об итогах переговоров с главой США Джо Байденом. В ходе беседы он также заявил о необходимости безотлагательного запуска переговоров с Соединёнными Штатами и НАТО для выработки гарантий безопасности.

На 15 декабря намечена беседа Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.