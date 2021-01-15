Пушков рассказал, что грозит Украине из-за отказа от русского языка

https://static.news.ru/photo/77178744-57f7-11eb-8601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Отказ от русского языка грозит Украине статусом безнадёжной культурной провинции Европы. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, принадлежность к русскоязычному пространству давала республике возможность «сохраниться в качестве части ареала великой культуры», в то время как шаг в сторону от него повлечёт за собой окончательную провинциализацию Украины.

Не помогут неумные попытки приписать Украине [создателя космических кораблей Сергея] Королёва, [художников Казимира] Малевича, [Архипа] Куинджи, [Ивана] Айвазовского и других крупных учёных и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают. А Киев был крупным центром культуры и науки только в составе СССР, — написал Пушков в Telegram.

По мнению сенатора, русскую подлинную культуру невозможно заменить «кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками».

С 16 января вся сфера обслуживания Украины обязана использовать только государственный язык. Сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений должны начинать разговор с гостем на украинском и только по просьбе посетителя имеют право перейти на удобный для клиента язык. В противном случае грозят крупные штрафы.

Новая норма предусмотрена законом о государственном языке, который вступил в силу ещё в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко.

Нынешний глава государства Владимир Зеленский в языковом вопросе оказался непоследователен. В период предвыборной кампании он заявлял о поддержке нового закона, потому что лидер нации «должен защищать украинский язык». Перед вступлением в должность политик называл документ заложником политической риторики и обещал провести его анализ, «чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». Однако дальше заявлений Зеленский не пошёл, а осенью 2019 года и вовсе призвал не поднимать языковой вопрос, потому что тот раскалывает страну.

Ранее NEWS.ru писал, что уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь выпустил методичку, в которой предложил писать доносы на говорящих по-русски продавцов и официантов и присылать информацию ему на почтовый ящик.