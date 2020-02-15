https://static.news.ru/photo/266aa842-5002-11ea-8f6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал мировую общественность заставить Киев выполнять Минские соглашения. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не собирается урегулировать конфликт в Донбассе, а лишь «продолжает пафосно заявлять» о своих мирных намерениях.

Жителей Донбасса в нарушение Конвенции ООН о защите прав и свобод, в нарушение подписанных документов о мирном урегулировании конфликта уже шестой год подвергают геноциду и истреблению, — написал политик в своём официальном Telegram-канале.

Киев с апреля 2014-го ведёт военную операцию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР. Республики объявили о своей независимости после событий на Украине в феврале 2014 года. По предварительной информации ООН, во время конфликта погибли 13 тысяч человек.

Накануне в результате снайперского обстрела со стороны киевских силовиков в Донецке ранение получил мирный житель. Из-за продолжающегося огня эвакуацию пострадавшего откладывали несколько часов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе. По его словам, необходимо создавать совместные патрули.