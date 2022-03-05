Пушилин сообщил об опасности гуманитарного коридора в Запорожье

Гуманитарный коридор для мирных жителей через Запорожье является небезопасным, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала. Он предостерёг от возможных провокаций со стороны украинских военных на маршруте. По словам Пушилина, нести ответственность за безопасность этого пути властям ДНР будет проблематично.

По нашей информации, там крайне небезопасно, поэтому нести ответственность за тот коридор нам проблематично, поскольку там действуют националистические батальоны и уже совершаются провокации, — сказал он.

Ранее власти Мариуполя сообщили, что эвакуация населения города будет осуществляться в направлении Запорожья. Начало эвакуации намечено на 11:00 (12:00 мск), режим тишины продлится с 09:00 (10:00 мск) до 16:00 (17:00 мск).

По данным Минобороны России, эвакуация местных жителей по гуманитарным коридорам была согласована с руководством Украины.

О гумкоридорах для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах договорились Москва и Киев в ходе второго этапа переговоров. Как накануне сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, официальные лица в Харькове не помогают в организации гуманитарного коридора, опасаясь радикалов.