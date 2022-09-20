Сергей Князев

Пушилин рассказал, будут ли публично казнить наемников в ДНР Пушилин: в ДНР не будет публичных казней иностранных наемников

20 сентября 2022 в 11:32

Фото: dan-news.info

Осужденные — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим