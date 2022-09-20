Публичные казни иностранных наемников в Донецкой Народной Республике проводиться не будут, заявил в эфире программы «Соловьев Live» глава республики Денис Пушилин, комментируя соответствующее утверждение ведущего. По его словам, это предусмотрено законодательством ДНР, касающимся высшей меры наказания.
Совершенно верно, так говорит законодательство Донецкой Народной Республики, — сказал Пушилин.
Ранее боец одного из элитных подразделений на Угледарском направлении с позывным Ветер рассказал, что главное отличие специальной военной операции ВС РФ на Украине от других конфликтов, включая Чечню, Афганистан и Сирию, заключается в том, что сейчас против России и республик Донбасса де-факто воюет весь мир. По его словам, воевать приходится не только с отрядами ВСУ, но и с наемниками из различных стран.
До этого боец подразделения разведки Вооруженных сил России на Угледарском направлении с позывным Ладан заявил, что в украинских войсках в Донбассе стали чаще встречаться темнокожие среди иностранных наемников. По его словам, это стало известно благодаря скрытому наблюдению за войсками.