Пушилин: попытки переписать «Минск» говорят о несостоятельности Киева

https://static.news.ru/photo/a0b09188-08b3-11eb-937d-fa163e074e61_660.jpg Денис Пушилин Фото: denis-pushilin.ru

Киев пытается переписать Минские соглашения, тем самым доказывая свою внешнеполитическую несостоятельность. С таким заявлением выступил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

На протяжении шести лет мы наблюдаем попытки киевской власти переписать Минские соглашения и интерпретировать их так, как им выгодно. Украина раз за разом доказывает свою внешнеполитическую несостоятельность, — отметил он.

По словам Пушилина, вместо выполнения Комплекса мер по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Киев начал использовать Минские соглашения как рычаг давления на Россию. Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому сосредоточиться на спасении экономики и преодолении угрозы распространения коронавирусной инфекции, а также на выполнении достигнутых недавно договорённостей.

Глава ДНР напомнил, что с 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры по перемирию. Несмотря на это, добавил он, уже вторую неделю «ведутся обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины территории республики», передаёт РИА Новости.

Официальный Киев продолжает уходить от конкретики при постановке вопроса о выполнении Минских соглашений, потому что не является самостоятельным игроком на политической арене, — сказал Пушилин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устраивает содержание и очерёдность некоторых пунктов Минских соглашений, подписанных в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, главу государства не устраивает состав переговорщиков в Трёхсторонней контактной группе.

В интервью изданию Politico Europe он отметил, что документы были вынужденно подписаны в связи с боевыми действиями. Однако, дал понять политик, сейчас, когда градус напряжения снизился, настала пора провести ревизию осмысленности тех или иных действий. В частности, подчеркнул он, ключевые противоречия заключаются в последовательности действий по местным выборам в Донбассе и передаче контроля украинской стороне. По словам Зеленского, избирательная кампания должна проходить под юрисдикцией Киева. В противном случае есть опасения, что волеизъявление не станет по-настоящему народным и политически независимым.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера, писал NEWS.ru.