Пушилин объяснил новые обстрелы ДНР поставками иностранного вооружения

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Денис Пушилин

Донецкую и Луганскую народные республики продолжают обстреливать даже после освобождения областей от украинских силовиков, так как Запад поставил Киеву более современное и дальнобойное вооружение, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, обстрелы прекратятся только после того, как ВСУ отбросят на более безопасное расстояние, пишет ИА SM-News.

Ситуация остаётся напряжённой, и здесь можно говорить [о том], что полностью можно будет выдохнуть после освобождения и после того, как мы отгоним противника на такое расстояние, с которого он не сможет обстреливать наши населённые пункты. Противник использует всё имеющееся вооружение, в основном иностранного производства, которое имеет достаточно серьёзную дальность, — пожаловался Пушилин.

По его словам, местные военные уже предпринимают все необходимые шаги для доставки техники, оружия и боеприпасов в населенные пункты ЛДНР. Пушилин убежден, что обстрелы республик продолжаются из-за активных поставок Киеву западного вооружения. В связи с этим он призвал вести боевые действия с особой осторожностью.

Ранее пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз заявил, что украинские боевики обстреляли Новую Каховку. По его словам, в настоящее время уточняется степень повреждений.