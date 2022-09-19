Глава ДНР Денис Пушилин обсудил со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником вопрос обращения общественных палат (ОП) Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости. В ходе переговоров они обсудили необходимость синхронизаций последующих решений касательно референдумов о вхождении первой и второй республики в состав России.
Захар Чайченко
Пушилин обсудил с Пасечником синхронизацию действий по референдумамПушилин провел переговоры с Пасечником касательно обращений общественных палат ДНР и ЛНР
19 сентября 2022 в 20:46
Фото: РИА Новости