Против России призвали ввести единое торговое эмбарго Премьер Эстонии Каллас призвала ввести единое торговое эмбарго в отношении РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приграничным странам необходимо ввести единое торговое эмбарго в отношении России, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, никто пока не поддержал инициативу Таллина. В связи с этим премьер планирует переговорить с коллегой из Финляндии Петтери Орпо, передает ERR.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкн добавил, что ежедневно из страны в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания и многое другое. Страна не способна в одиночку реализовать инициативу Каллас, так как это нанесет огромный ущерб национальным предприятиям, отметил он. Ограничение торговли необходимо обсудить с союзниками. При этом особенно важно в этом вопросе решение Финляндии.

Член Европарламента от Румынии Евгений Томак тем временем призвал Еврокомиссию проверить экономические связи Австрии с Россией. По его словам, страна может нарушать санкционную политику Евросоюза. В качестве аргумента он привел данные о значительном росте объемов экспорта из России в Австрию.

Вена, уверен он, торгует с Москвой, игнорируя введенные ограничения. Он призвал ЕС привлечь Австрию к ответственности и принять конкретные меры для устранения нарушений.