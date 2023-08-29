Австрию заподозрили в связях с Россией Депутат ЕП Томак призвал проверить экономические связи Австрии и России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Европарламента от Румынии Евгений Томак обратился к Еврокомиссии с призывом проверить экономические связи Австрии с Россией и возможное нарушение санкционной политики Евросоюза. В своем письме «Запрос на расследование нарушения Австрией санкций ЕС против России» он привел в качестве аргумента заметный рост объемов экспорта из России в Австрию, пишет Lenta.Ru.

Стоимость продукции, импортированной Австрией из России за последние несколько лет, следующая: в 2019 году — €2 078 626 366; в 2020 году — официальных данных Евростата нет; в 2021 году — €3 692 264 161 (рост на 77,6% по сравнению с 2019 годом); в 2022 году — €7 333 072 139 (рост на 252% по сравнению с 2019 годом и 98,6% по сравнению с 2021 годом), — говорится в тексте обращения.

По словам Томака, торговля Австрии с Россией увеличивается на фоне сокращения экономических связей с Москвой со стороны стран Евросоюза. Парламентарий пришел к выводу, что с начала украинского конфликта импорт между двумя государствами увеличился в два раза. По словам евродепутата, Австрия поставляет России около €20 млн, тем самым игнорирует антироссийские ограничения. Томак задал вопрос Еврокомиссии о том, какие меры ждут Вену из-за ведения бизнеса с Москвой.

Как Еврокомиссия планирует привлечь Австрию к ответственности за ее выбор брататься с Россией вопреки санкциям ЕС? Собирается ли она принять конкретные меры для устранения нарушений Австрии, учитывая, что санкции ЕС против России юридически обязательны для всех государств-членов и должны быть усилены? — говорится в обращении.

В ЕП ранее заподозрили Испанию в нарушении антироссийских санкций. Члены ЕП от страны Карлес Пучдемонт, Антоний Комин и Клара Понсати обратились к ЕК с предположением, что государство участвует в действиях, противоречащих принятым против России ограничениям.