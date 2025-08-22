Женские подразделения украинской армии начали нести ощутимые потери, передает aif.ru. В Сети появляется все больше сообщений о гибели женщин-военнослужащих, которых в последние годы привлекали в ВСУ на фоне нехватки мужчин. Женщины из армии Украины нередко действуют с особой жестокостью, отметил член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Женщины — операторы беспилотников ВСУ — как женщины-снайперы. Были случаи, что они добивали раненых, просто уничтожали их, — сказал Кондратьев.

Ранее снайпер с позывным Тагил рассказал о необычном эпизоде в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, двое украинских военнослужащих пришли на помощь российским бойцам, оказавшимся под завалом, а затем вместе с ними вышли к позициям ВС России, чтобы сдаться в плен.

Кроме того, замкомандира батальона по военно-политической работе группировки «Восток» с позывным Рапира рассказал, что все больше украинских военных выбирают сдачу в плен после сброса с российских дронов агитационных листовок, выполненных в форме долларовых купюр. По его словам, такой прием оказался действенным, так как многие солдаты ВСУ воспринимают противостояние исключительно через призму материальной выгоды.