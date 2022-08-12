Рижский, но не бальзам: зачем Латвия объявила РФ «спонсором терроризма» Эксперты NEWS.ru считают, что латвийский сейм разыграл карты перед выборами, использовав «российскую угрозу» для консолидации населения

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Сейм Латвии

Латвия стала первой (и пока единственной) страной в ЕС, которая официально объявила Россию «государством, поддерживающим терроризм». Такое заявление принял латвийский сейм, призвав остальных членов Евросоюза «немедленно прекратить туризм и ограничить выдачу въездных виз для граждан Российской Федерации и Белоруссии», а также в целом «срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против РФ со стороны евро-атлантического сообщества». Заявление было принято через неделю, после того как Латвия, по данным местных операторов, возобновила импорт российского газа (он был прекращён «Газпромом» в конце июля из-за отказа латвийской стороны проводить оплату в рублях, но в конце концов решение было найдено). Выходит, с сегодняшнего дня, 11 августа, латвийские власти будут перечислять деньги государству, ими же объявленному «спонсором терроризма». Какими могут быть реальные правовые и политические последствия заявления латвийских депутатов с обеих сторон — в материале NEWS.ru.

А газ и ныне там

Заявление сейма поддержали 67 парламентариев из 100. Воздержались от голосования депутаты партии «Согласие», которую в Латвии называют пророссийской. Анонсируя документ, глава комиссии по иностранным делам Рихардс Колс объявил, что речь в нем идёт не только о боевых действиях на Украине, но и, например, о «многолетних поставках оружия режиму Асада в Сирии».

Разумеется, в Москве на этот шаг Риги отреагировали предельно жёстко. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «враждебной акции» правящей верхушки Латвии, которая одержима «патологической русофобией», «животной ксенофобией» и выступает в качестве «приспешников заокеанских хозяев». Сенатор Сергей Цеков пообещал Риге «болезненные ответные меры, указывающие Латвии на ее место». По словам Цекова, Москва может применить «широкий экономический инструментарий», например, полностью запретить транзит латвийских грузов по территории РФ.

Собеседники NEWS.ru в Риге по-разному объясняют мотивы латвийских депутатов, которые пошли на обострение и без того напряженных отношений с Москвой. По мнению латвийской правозащитницы и юриста Елизаветы Кривцовой, решение было принято на эмоциях.

Для Латвии это очень эмоциональная тема, которая всколыхнула старые обиды и страхи. Депутаты выразили свои эмоции, но их решение юридически не продуманное, практически не реализуемое — серьёзные политики не должны поступать так иррационально, не должны выходить за рамки правого поля и бросаться пустыми фразами, — сказала латвийский правозащитник в беседе с NEWS.ru.

Бывший депутат сейма политолог Вейко Сполитис, напротив, заявил NEWS.ru, что это решение вызревало в Риге много лет, и его нельзя называть спонтанным.

Это исключительно инициатива латвийских депутатов, кроме членов партии «Согласие», которую связывают отношения с Москвой (поэтому они 30 лет находятся в оппозиции без возможности войти в правительство). Имперски настроенные представители Москвы будут говорить о нас всякое, но то, что РФ не соблюдает международное право, видит весь мир. Грузия, Донбасс, Крым, Сирия — все хорошо видят, как ведёт там себя Россия. Латвия следует принципам, которые создавали объединенные нации, европейское сообщество. Для нас очень важно международное право, и если мы видим, что член Совбеза ООН его не соблюдает, это нас сильно беспокоит, как и другие демократические государства, — высказал мнение латвийский политик.

Фото: saeima.lv Вейко Сполитис

Пока неясно, как в Риге видят дальнейшее взаимодействие с Москвой хотя бы в энергетической сфере. Как известно, с 5 августа российский газ вновь поступает по трубам латвийским потребителям. Юристы обращают внимание на неизбежные противоречия.

Существует запрет на финансирование террористической деятельности. Признание России «спонсором терроризма» может вызвать вопросы о сотрудничестве государственных корпораций. Известно, что латвийская компания Latvijas gaze принадлежит «Газпрому». Закупая российский газ, мы, выходит, финансируем «террористическое государство»? По идее, латвийские власти должны были сегодня заявить, что все операции по покупке российского газа прекращаются. Поскольку этого не сделано, можно сделать вывод, что решение парламента на самом деле носит декларативный характер, — сделала вывод Елизавета Кривцова.

«Плохие хорошие русские»

В тот же день, когда латвийский сейм принял свою декларацию, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич пообещал, что россиян будут лишать вида на жительство. В данном случае министр имел в виду не тех, кто переехал из России в Латвию, но как раз тех, кто давно (возможно, даже с рождения) живет в Латвии и недавно получил гражданство РФ.

Новоиспеченным гражданам России не будет выдаваться разрешение на пребывание, им нужно будет покинуть Латвию, — заявил глава латвийского МИД.

Примечательно, что сами латвийцы не до конца разобрались в словах министра. «Честно говоря, я не очень понял, в чем состоит инициатива Ринкевича», — признался NEWS.ru один из местных политиков, не захотевший комментировать ситуацию публично. Другой собеседник издания, в прошлом рижский журналист полагает, что речь идет о так называемых бывших негражданах, которые в итоге сделали выбор в пользу гражданства РФ, однако по разным причинам остались жить в Латвии. К выдаче российских паспортов местным жителям латвийские власти относятся болезненно и крайне настороженно.

Я так понимаю, что господин Ринкевич непосредственно отреагировал на инициативу Госдумы, которая предложила добавить Прибалтику в список стран, чьи жители могут получать гражданство РФ в упрощенном порядке. В Латвии и сейчас немало тех, кто уже получил гражданство России. Например, военные пенсионеры и другие люди в основном старшего поколения. Как известно, после распада СССР в Латвии стали автоматически давать гражданство только тем, кто родился здесь до 1940 года, и их потомкам. Остальным пришлось делать выбор — проходить натурализацию, уезжать, жить с паспортом негражданина. Кстати, многие хотели бы, чтобы Россия ввела для них что-то вроде «карты соотечественника» — по примеру «карты поляка» в Польше, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/TASS Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

Если Ринкевич предложил высылать местных жителей, получивших паспорт РФ, то латвийские правые нацелились на противоположную категорию — тех, кто в последние годы и месяцы приехали из России, сделав выбор в пользу Латвии. Так, 9 августа депутаты национал-консервативного объединения «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» предложили юридически запретить продление вида на жительство всем выходцам из РФ, а новым соискателям отказывать. На фоне нынешнего заявления сейма у этой идеи есть все шансы воплотиться в жизнь.

Впрочем, экс-депутат Вейко Сполитис заверил NEWS.ru, что людям, покинувшим Россию и приехавшим в Латвию, ничего не грозит, «если они соблюдают законы и считаются с основополагающими международными правами». Тем же, кто не станет считаться с законами и правами, «придётся приостановить действие виз».

По официальным данным, 1 января 2022 года в Латвии проживало чуть более 50 тысяч граждан России. Из них примерно 37 тысяч имеют постоянный вид на жительство, у остальных — право временного проживания с видом на жительство, которое дает покупка недвижимости. Пользуясь относительно низкими ценами на жилье, эти люди в последние 20 лет активно покупали дома и квартиры в Латвии.

Один из них — бывший сотрудник московской рекламной фирмы — рассказал NEWS.ru, что внимательно следит за дискуссиями латвийских политиков о будущем россиян в республике. После 24 февраля в Латвии то и дело раздаются предложения ограничить их в правах. Здесь даже не исключают ареста банковских счетов граждан соседний страны, объявленной теперь «спонсором терроризма». В этом случае пострадать могут абсолютно все россияне, проживающие в Латвии, поскольку они элементарно не смогут оплачивать коммунальные услуги и налоги. Накопившиеся долги могут стать основанием для конфискации имущества. В масштабах всей Латвии речь может идти о десятках тысяч квартир и домов.

Пока это только разговоры политиков, но мы знаем, что дыма без огня не бывает. Нас могут заранее готовить к таким решениям, и многие из нас уже свыклись с мыслью о нелегком будущем в этой европейской стране, — признает бывший москвич, а ныне житель Риги, пожелавший скрыть своё имя.

Он напомнил, что на 1 октября в Латвии намечены парламентские выборы. Не исключено, что вся история с объявлением России «спонсором терроризма» стала частью предвыборной кампании.

И все же большинство соотечественников, с которыми пообщались обозреватели NEWS.ru (как эмигрантов из РФ, так и иммигрантов из Латвии), признают: к этому все шло уже давно.

Мои знакомые, семья из четырех человек, в свое время уехали из Латвии, потом все-таки вернулись, купили дом в Юрмале. Теперь они не знают, что им делать. Первый тревожный звонок прозвенел, когда латыши сделали платным продление вида на жительства для иностранцев — владельцев недвижимости — ввели сбор по €​5 тысяч с человека. Если сейчас они все-таки аннулируют ВНЖ для россиян и заодно перестанут выдавать им визы, то люди даже не смогут приехать, чтобы продать недвижимость, — признает бывший рижский журналист.

Фото: Shutterstock

Другая собеседница NEWS.ru, переехавшая в Латвию из РФ, отметила, что понятие «русские» весьма растяжимое.