Пронесшийся над Европой метеор попал на видео

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Утром 13 февраля между Великобританией и Францией пролетел метеор, сообщает Wales Online. Он взорвался над Ла Маншем после входа в атмосферу, его диаметр был не больше одного метра. Космическому телу присвоили название Sar2667. В Сети были опубликованы видео с метеором.

Авторы публикации подчеркивают, что ученые в седьмой раз смогли предсказать появление и взрыв метеороида. Американский физик Марк Бослоу указал, что такие разрывы в воздухе происходят несколько раз в год. Кроме того, по его словам, это первый случай в истории, когда инцидент произошел поблизости от населенных районов.

В Красноярске в ночь на 17 октября прошлого года заметили в небе неопознанный объект, оставлявший сине-зеленое свечение. Местные жители, снявшие происходящее на видео, предположили, что это может быть ракета или комета. Участник объединения астрономов-любителей «КрасАстро» Роман Морячков предположил, что это мог быть болид — яркий метеор, который ранее пролетел над Томской областью. В свою очередь научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин заявил, что метеорит может быть не чем иным, как космическим мусором рукотворного происхождения. По его словам, также есть версия, что падающий объект является болидом — яркий метеор, отбрасывающий тени.