Производитель Ritter Sport опроверг переговоры о производстве шоколада в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Alfred Ritter GmbH - производитель шоколада Ritter Sport - опровергла информацию о том, что она ведет переговоры с ООО «ПК» «Аквалайф» о производстве в России, сообщили ТАСС в пресс-службе германской компании. В СМИ ранее появилась информация о том, что Ritter Sport якобы начнут производить в России, но название шоколада могут изменить

Мы категорически отрицаем это, это ложное сообщение, — заявила представитель компании.

Ранее о переговорах сообщилироссийские СМИ. Отмечалось, что название шоколада могут сменить, «чтобы западное общество не взбунтовалось». Изменения якобы коснутся и вкусовых сочетаний — их станет гораздо меньше.

Более того, сообщалось, что идёт социологическое исследование, чтобы выяснить, какие из 56 видов плиток наиболее любимы и востребованы на российском рынке.

Немецкая компания — производитель шоколада Ritter Sport заявила о продолжении поставок продукции в Россию, пишет РИА Новости. В компании объяснили своё решение стремлением сохранить рабочие места на территории страны.