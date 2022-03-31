Ritter Sport заявил о продолжении поставок шоколада на территорию России

Немецкая компания-производитель шоколада Ritter Sport заявила о продолжении поставок продукции в Россию, пишет РИА Новости. В компании объяснили своё решение стремлением сохранить рабочие места на территории страны. 29 марта в компании сообщили, что фирма не будет закрывать инвестиционные и рекламные проекты на территории России. Однако позже Ritter Sport заявила об обратном.

Чтобы сохранить рабочие места, а также средства к существованию многих семей, занимающихся выращиванием какао, мы продолжаем поставлять шоколад российскому населению, но уже несколько недель как прекратили все инвестиции в Россию, а также нашу рекламу, — сообщила компания.

Кроме того, в заявлении отметили, что все доходы от российского бизнеса направят в организации, которые оказывают гуманитарную помощь Украине.

Ранее швейцарский концерн Nestlé заявил о приостановке в России работы брендов KitKat и Nesquik. В компании отметили, что концерн не рассчитывает получать прибыль или платить российские налоги в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим на Украине. Кроме того, работа концерна в России сосредоточится на выпуске детского питания и других продуктов первой необходимости.