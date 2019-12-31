Глава французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Филипп Мартинез остался недоволен новогодним обращением президента Эмманюэля Макрона и призвал соотечественников к более масштабным забастовкам.
По его словам, глава государства не сказал ничего нового относительно пенсионной реформы и вообще не видит проблем в стране. Мартинез призвал французов мобилизоваться и проводить забастовки повсюду.
В интервью телеканалу BFM он
Ранее NEWS.ru писал, что французский лидер в своём новогоднем обращении пообещал провести пенсионную реформу в стране в полном объёме. Он заверил, что благодаря ей все трудящиеся получат равные права и достойный уровень выплат.
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