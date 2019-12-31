https://static.news.ru/photo/42b13c0e-2c81-11ea-ac9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/Global Look Press

Глава французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Филипп Мартинез остался недоволен новогодним обращением президента Эмманюэля Макрона и призвал соотечественников к более масштабным забастовкам.

По его словам, глава государства не сказал ничего нового относительно пенсионной реформы и вообще не видит проблем в стране. Мартинез призвал французов мобилизоваться и проводить забастовки повсюду.

В интервью телеканалу BFM он пояснил , что Макрону необходимо подать «более громкий сигнал тревоги», поскольку он не понимает, что в стране «произошла небольшая проблема».

Ранее NEWS.ru писал, что французский лидер в своём новогоднем обращении пообещал провести пенсионную реформу в стране в полном объёме. Он заверил, что благодаря ей все трудящиеся получат равные права и достойный уровень выплат.