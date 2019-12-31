https://static.news.ru/photo/953ceaa6-01af-11ea-94ee-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Sepp Spiegl/Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции в новогоднем обращении заявил, что пенсионная реформа будет проведена в полном объёме. По его словам, благодаря изменениям все трудящиеся получат равные права.

Кроме того, им будет обеспечен достойный уровень выплат, передаёт BFM.

Необходимо обеспечить равновесие системы, сделать так, чтобы пенсиями были обеспечены будущие поколения, — подчеркнул он.

Политик напомнил, что женские пенсии сейчас ниже мужских, а также меньше необходимого получают фермеры. Поэтому при проведении реформы учитываются сложные с физической точки зрения профессии.

Он добавил, что власти примут меры против тех, кто «подрывает национальное единство».

Реформа повышает возраст, с которого пенсия должна будет выплачиваться в полном размере, до 64 лет (ранее он был 62 года). Также своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся работники государственных транспортных предприятий. Граждане бастуют против изменений.

Ранее NEWS.ru писал, что по некоторым данным, почти два миллиона французов протестовали против пенсионной реформы 17 декабря.